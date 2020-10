Anziano si allontana dalla casa di riposo e scompare | ricerche in corso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Questa mattina, alle ore 10.00 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma è stata allertata per cercare una persona scomparsa in località Mandela. La squadra di Subiaco 14A ed il nucleo Saf sono sul posto e stanno cercando un uomo di circa 70 anni, che si èto facendo perdere le tracceresidenza per anziani Villa Monica situata in Via Orazio Flacco, 1. Sono state allertate anche le squadre Tas (Topografia Applicata al Soc) e Sapr per la ricerca dall’alto attraverso l’utilizzo del drone. su Il Corriere della Città.