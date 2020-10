Windows 10, questo comando vi darà pieno potere sul sistema operativo di casa Redmond (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grazie alla cosiddetta GodMode adesso Windows 10 guadagna sicuramente moltissimi punti in praticità e funzionalità con questi utilitool. La cosiddetta God Mode è una funzione nuova per tutti gli utenti avanzati che accompagna gli user sin dall’ era di XP. Ma a che cosa serve? God Mode permette di accedere a più di 200 funzioni avanzate di Windows, tool da amministratore e molto altro. L’accesso a questo pannello di amministrazione avviene attraverso l’utilizzo delle cosiddette CLSID, quest’ultimo sarebbe un acronimo usato per descrivere l’ Id di classe di un’applicazione software o identificatore di classe. Ne esistono di vario tipo e permettono l’accesso rapido a diverse sezioni del sistema operativo. Per accedere alla ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Grazie alla cosiddetta GodMode adesso10 guadagna sicuramente moltissimi punti in praticità e funzionalità con questi utilitool. La cosiddetta God Mode è una funzione nuova per tutti gli utenti avanzati che accompagna gli user sin dall’ era di XP. Ma a che cosa serve? God Mode permette di accedere a più di 200 funzioni avanzate di, tool da amministratore e molto altro. L’accesso apannello di amministrazione avviene attraverso l’utilizzo delle cosiddette CLSID, quest’ultimo sarebbe un acronimo usato per descrivere l’ Id di classe di un’applicazione software o identificatore di classe. Ne esistono di vario tipo e permettono l’accesso rapido a diverse sezioni del. Per accedere alla ...

