Spallanzani: al via sperimentazione test per distinguere l'influenza dal Covid-19 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie dallo Spallanzani. Presto verranno sperimentati i test naso-faringei in grado di distinguere tra l'influenza stagionale (di tipo A e B) e il Covid.19. "Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno" – ha dichiarato l'assessore D'Amato. Leggi anche: Regione Lazio, vaccino antinfluenzale: ecco come fare, come acquistarlo in farmacia, tutte le info Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione Nel Lazio, nella giornata di ieri, si sono registrati 1.198 nuovi casi. Attualmente le persone positive sono 14380. Di queste, 1085 sono ricoverate non in terapia intensiva, 99 in terapia intensiva e 13196 sono in isolamento domiciliare. I deceduti da inizio pandemia sono 1024 e i guariti 9584. In totale sono stati esaminati 24988 ...

