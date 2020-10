Simone Inzaghi: “Dortmund tra le migliori otto d’Europa. Servirà una grande Lazio” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Lazio dopo 12 anni torna nei gironi di Champions League. Domani sera alle 21.00, i biancocelesti ospiteranno il Borussia Dortmund all’Olimpico. In conferenza stampa ha parlato, insieme ad Immobile, il tecnico Simone Inzaghi, che ha così presentato la gara con i tedeschi: “Chiaramente avremmo voluto tornare in Champions in modo diverso, davanti a un Olimpico stracolmo, pieno di tifosi e colori. Purtroppo però il momento è quello che conosciamo tutti. Per me è l’esordio in Champions da allenatore, è una bella emozione dopo tanta Europa League e ci teniamo a far bene”. Sul Dortmund: “E’ una delle migliori otto squadre d’Europa. Sarà una gara tosta, una squadra collaudata, ha grandi campioni. Ci vorrà una ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Lazio dopo 12 anni torna nei gironi di Champions League. Domani sera alle 21.00, i biancocelesti ospiteranno il Borussia Dortmund all’Olimpico. In conferenza stampa ha parlato, insieme ad Immobile, il tecnico, che ha così presentato la gara con i tedeschi: “Chiaramente avremmo voluto tornare in Champions in modo diverso, davanti a un Olimpico stracolmo, pieno di tifosi e colori. Purtroppo però il momento è quello che conosciamo tutti. Per me è l’esordio in Champions da allenatore, è una bella emozione dopo tanta Europa League e ci teniamo a far bene”. Sul Dortmund: “E’ una dellesquadre d’Europa. Sarà una gara tosta, una squadra collaudata, ha grandi campioni. Ci vorrà una ...

