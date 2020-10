Si drogano e vanno in overdose con l’auto in corsa | seduta dietro la figlia di 2 anni

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sniffano eroina mentre sono in macchina ec’èladi 2. I due genitoripoi incon l’auto in. i genitori arrestatiPoteva essere una tragedia: per loro e per la piccola di 2, la, che erasul sedile posteriore della macchina. Solo la prontezza di un passante che ha visto l’auto ancora incon due persone chinate in avanti e incoscienti, ha evitato che i tre facessero una brutta fine. I due genitori poco più che ventenni avevano pensato bene di sniffare eroina mentre viaggiavano, davanti agli occhi puri della loro piccola. I poliziotti che sono arrivati sul posto, hanno fermato ...