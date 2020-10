Rainbow Six Siege in arrivo? Ecco le novità dall’account ufficiale di Xbox Game Pass (Di lunedì 19 ottobre 2020) Photo Credit: www.Xbox.comRainbow Six Siege potrebbe arrivare su Game Pass; è comparsa un’immagine “rebus” sull’account Twitter di Xbox. Cosa dobbiamo aspettarci? Game Pass: arriva Rainbow Six Siege? Qualche ora fa è comparsa una strana immagine sull’account ufficiale di Xbox Game Pass. Il post in questione mostra un’ambientazione medievale con un arcobaleno sullo sfondo. All’inizio la community ha pensato ad un qualche gioco strategico in arrivo sul servizio streaming di Microsoft, ma dopo poco tempo ha preso piede l’idea di un arrivo imminente dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Photo Credit: www..comSixpotrebbe arrivare su; è comparsa un’immagine “rebus” sull’account Twitter di. Cosa dobbiamo aspettarci?: arrivaSix? Qualche ora fa è comparsa una strana immagine sull’accountdi. Il post in questione mostra un’ambientazione medievale con un arcobaleno sullo sfondo. All’inizio la community ha pensato ad un qualche gioco strategico insul servizio streaming di Microsoft, ma dopo poco tempo ha preso piede l’idea di unimminente dello ...

Eurogamer_it : #RainbowSixSiege in arrivo su #XboxGamePass. - blograle : BOMBA!!! Rainbow Six Siege chegando no GAMEPASS! A microsoft vai COMPRAR... - MicrosoftRTweet : RT @GValley: E' ufficiale, Tom Clancy's Rainbow Six Siege arriverà sul catalogo Game Pass il prossimo 22 Ottobre?????? #xbox #xboxgamepass #ga… - GValley : E' ufficiale, Tom Clancy's Rainbow Six Siege arriverà sul catalogo Game Pass il prossimo 22 Ottobre?????? #xbox… - IGNitalia : Dopo aver stuzzicato i fan sui social, Ubisoft e Microsoft confermano l'arrivo di #RainbowSixSiege su #XboxGamePass… -