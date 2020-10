Polpette di baccalà

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Se cercate una ricetta originale, semplice e deliziosa dovete provare questedi baccalà. Un piatto comodo per ogni occasione, soprattutto se avete in programma una cena con amici o parenti, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 500 g di baccalà100 g di mollica di pane90 g parmigiano1 uovo1 spicchio d’aglio1 ciuffo di prezzemoloPepe nero q.b.1 cucchiaio di olio evo5-6 cucchiai di farina5-6 cucchiai di pangrattato2 uova per la panaturaOlio di semi di girasole o di arachidiIniziamo la preparazione delledi baccalà quindi per prima cosa ricordate di mettere il baccalà in acqua almeno 3-4 giorni, cambiando l’acqua due volte al giorno. Quindi prendete il baccalà e sciacquatelo sotto abbondante acqua corrente fredda, poi lasciate ...