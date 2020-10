Nuovo Dpcm, Boccia: “Non c’è nessuno scaricabarile sui sindaci. La norma è stata è stata smussata. Ma se c’è un quartiere da chiudere sono loro a decidere” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non c’è nessuno scaricabarile sui sindaci”. E’ quanto ha detto a Rainews 24 il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a proposito dell’articolo del Nuovo Dpcm che prevede la possibilità da parte dei sindaci di chiudere vie e piazze in caso di assembramento. “La norma che richiamava direttamente i sindaci – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – è stata smussata. Detto questo, se c’è un quartiere da chiudere lo decidono i sindaci. Per la verità non c’era nemmeno bisogno di una norma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non c’èsui”. E’ quanto ha detto a Rainews 24 il ministro degli Affari regionali, Francesco, a proposito dell’articolo delche prevede la possibilità da parte deidivie e piazze in caso di assembramento. “Lache richiamava direttamente i– ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – è. Detto questo, se c’è undalo decidono i. Per la verità non c’era nemmeno bisogno di una...

