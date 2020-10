Niente cartelle e pignoramenti fino a fine anno, ancora sospesi i debiti col fisco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Prorogate fino al 31 dicembre le scadenze per chi ha debiti col fisco che rimangono quindi sospesi: Niente cartelle e pignoramenti, quindi, fino a fine anno. La scadenza del 15 ottobre, dopo la quale -... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 ottobre 2020) Prorogateal 31 dicembre le scadenze per chi hacolche rimangono quindi, quindi,. La scadenza del 15 ottobre, dopo la quale -...

Prorogate fino al 31 dicembre le scadenze per chi ha debiti col fisco che rimangono quindi sospesi: niente cartelle e pignoramenti, quindi, fino a fine anno. La scadenza del 15 ottobre ...

