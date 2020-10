Nel 2020 in Europa 170.000 morti in più rispetto ai 4 anni precedenti: altro che 'semplice influenza' (Di lunedì 19 ottobre 2020) rispetto al medesimo periodo degli ultimi 4 anni, nel 2020 si contanoi circa 170mila morti in più, con un picco tra fine marzo e inizio aprile. Un dato che dovrebbe far tacere definitivamente chi ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020)al medesimo periodo degli ultimi 4, nelsi contanoi circa 170milain;, con un picco tra fine marzo e inizio aprile. Un dato che dovrebbe far tacere definitivamente chi ...

Agenzia_Ansa : L'economia cinese allunga il passo nella fase post #Covid-19 e segna nel terzo trimestre del 2020 un #Pil in cresci… - Agenzia_Ansa : Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, è record. In Europa 140mila al giorno, più di India-Usa-Brasile insieme… - fattoquotidiano : La Cina torna in positivo. Azzerata la flessione del Pil della prima parte dell’anno, nel terzo trimestre + 4,9% - _gryffindorteam : Beh con “stop romanticizing” non esprimi un opinione personale però, siamo nel 2020 dovreste capire la differenza t… - zaynscIoud : immagina essere nel 2020 e usare r*tardato come insulto?????? -