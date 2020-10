Nardi-Giron in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Luca Nardi si trova di fronte a Marcos Giron al primo turno dell’Atp 250 di Anversa. Il giovanissimo azzurro fa il suo debutto in un main draw Atp: riuscirà a tenere testa al qualificato americano? La partita andrà in scena martedì 20 ottobre con orario ancora da definire e verrà trasmessa da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti televisivi e ne garantisce la fruizione tramite il proprio sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lucasi trova di fronte a Marcosal primo turno dell’Atp 250 di. Il giovanissimo azzurro fa il suo debutto in un main draw Atp: riuscirà a tenere testa al qualificato americano? La partita andrà in scena martedì 20 ottobre conancora da definire e verrà trasmessa da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti televisivi e ne garantisce la fruizione tramite il proprio sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

Luca Nardi si trova di fronte a Marcos Giron al primo turno dell’Atp 250 di Anversa. Il giovanissimo azzurro fa il suo debutto in un main draw Atp: riuscirà a tenere testa al qualificato americano? La ...

