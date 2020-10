La Champions del riscatto (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Arcihivata la quarta giornata di Serie A partono i gironi di Champions League con Inter , Juventus , Lazio e Atalanta che fanno il loro esordio dopo una giornata da dimenticare ed in cerca di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Arcihivata la quarta giornata di Serie A partono i gironi diLeague con Inter , Juventus , Lazio e Atalanta che fanno il loro esordio dopo una giornata da dimenticare ed in cerca di ...

Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Arcihivata la quarta giornata di Serie A partono i gironi diLeague con Inter , Juventus , Lazio e Atalanta che fanno il loro esordio dopo una giornata da dimenticare ed in cerca di ...

E' un turno poco promettente per le squadre impegnate in Champions perché crolla la Lazio, vanno ko Atalanta e Inter, pareggia stentatamente la Juve a Crotone. Le gare del pomeriggio offrono una ...

Juve, Dybala tra panchina e un rinnovo che non arriva: Kiev l'occasione giusta

Tempi duri in casa Juve per Paulo Dybala tra infortuni, un debutto stagionale che ancora deve arrivare e un rinnovo del contratto che al momento resta in sospeso. Il 7 agosto, in occasione della ...

