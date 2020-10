“Il Comune non fa lavorare gli ambulanti in regola” (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Erika Noschese “Il Comune di Salerno non lascia lavorare le persone che ne hanno diritto, pur essendo in regola con le licenze”. Ad attaccare l’amministrazione comunale di Salerno è Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale Anva – l’associazione di categoria che difende e tutela gli operatori ambulanti – dopo quanto accaduto ieri. Nella mattinata di ieri, infatti, sei operatori ambulanti, tramite l’Anva Salerno, avevano richiesto più volte la messa a bando dei posteggi isolati individuati con la delibera di Consiglio Comunale di Salerno numero 17 dello scorso 17 aprile 2018. Bando che non è mai stato fatto ma con la legge regionale 7/2020 Nuovo Testo Unico del Commercio, gli operatori ambulanti hanno la possibilità di poter operare ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Erika Noschese “Ildi Salerno non lasciale persone che ne hanno diritto, pur essendo in regola con le licenze”. Ad attaccare l’amministrazione comunale di Salerno è Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale Anva – l’associazione di categoria che difende e tutela gli operatori– dopo quanto accaduto ieri. Nella mattinata di ieri, infatti, sei operatori, tramite l’Anva Salerno, avevano richiesto più volte la messa a bando dei posteggi isolati individuati con la delibera di Consiglio Comunale di Salerno numero 17 dello scorso 17 aprile 2018. Bando che non è mai stato fatto ma con la legge regionale 7/2020 Nuovo Testo Unico del Commercio, gli operatorihanno la possibilità di poter operare ...

Pontifex_it : L’appartenenza a Cristo, e lo stile di vita che ne scaturisce, non isolano il credente dal mondo, anzi, lo rendono… - enpaonlus : Roma, il caso dei cinghiali uccisi arriva in Parlamento, ed è scontro Comune-Regione - borghi_claudio : @sicktrader66 @Elena_Merlo_UK Ma cosa vuol dire 'è ormai evidente'? Le evidenze scientifiche sono deboli e riferite… - MassimoMassimog : @AlessioS35 @matteosalvinimi Il mio comune è amministrato dalla LEGA, la mia regione è amministrata dalla LEGA, il… - VincenzoLentin1 : RT @Pontifex_it: L’appartenenza a Cristo, e lo stile di vita che ne scaturisce, non isolano il credente dal mondo, anzi, lo rendono protago… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Comune Primo Intervento Di Impianto Cocleare Totalmente Impiantabile In Europa Fortune Italia