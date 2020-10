Euronext in tilt, scambi sospesi su tutte le sue Borse (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 19 OTT - Le contrattazioni di tutte le azioni e i derivati quotati sui mercati di Euronext sono state sospese a causa di un problema tecnico, generando la più grave interruzione agli ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 19 OTT - Le contrattazioni dile azioni e i derivati quotati sui mercati disono state sospese a causa di un problema tecnico, generando la più grave interruzione agli ...

ansa_economia : Euronext in tilt, scambi sospesi su tutte le sue Borse. Stop ad azioni a Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lis… - iconanews : Euronext in tilt, scambi sospesi su tutte le sue Borse - fisco24_info : Euronext in tilt, scambi sospesi su tutte le sue Borse: Stop ad azioni a Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lis… -

Ultime Notizie dalla rete : Euronext tilt Euronext in tilt, scambi sospesi su tutte le sue Borse La Prealpina