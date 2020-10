Dpcm, Conte sotto accusa: "Scaricabarile ai Comuni". Condividete l'accusa? (Di lunedì 19 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

ricpuglisi : Conte ostaggio dei grillini sul MES. #DPCM - borghi_claudio : Vi stupite della capitolazione di conte sul MES in #conferenzastampa per #Dpcm? Chi ci segue aveva saputo in antic… - dellorco85 : Stavo seguendo La7, in attesa di #Conte. Giletti ha invitato Zangrillo e Bassetti contemporaneamente. Ho cambiato c… - quybor : In California i locali chiudono da sempre all’1 di notte, e non hanno problemi economici. Andate a letto presto che… - FreeNinu : RT @Chiaraisapisces: Conte, Speranza e l’azzolina che scrivono il dpcm 10 minuti prima di entrare in scena -