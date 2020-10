Coronavirus: aumentano i poveri e la dispersione scolastica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo Save The Children, i poveri nel mondo sono destinati ad aumentare insieme alla dispersione scolastica Le conseguenze del Coronavirus si rifletteranno anche sulla percentuale dei poveri nel mondo: è quanto sostiene Save The Children con le sue osservazioni sull’andamento socio-economico nel mondo. Almeno 1 bambino su 3 nel mondo potrebbe non aver garantiti né … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo Save The Children, inel mondo sono destinati ad aumentare insieme allaLe conseguenze delsi rifletteranno anche sulla percentuale deinel mondo: è quanto sostiene Save The Children con le sue osservazioni sull’andamento socio-economico nel mondo. Almeno 1 bambino su 3 nel mondo potrebbe non aver garantiti né … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, allarme della @CaritasItaliana: aumentano i nuovi poveri, sono il 45%. Italiani e famiglie con minori… - sole24ore : #Coronavirus: in #Italia aumentano i nuovi #poveri, passano dal 31 al 45% - petergomezblog : #Coronavirus, 8.804 nuovi casi con 162mila tamponi. I morti sono 83. Aumentano ricoveri: +326. E 40 malati in più i… - sadape54 : Coronavirus: contagi record in Umbria, aumentano i ricoveri - Rimi96829974 : E poi ci chiediamo come mai i #Contagi aumentano.... #federalberghi #milan #COVID19 #coronavirus #19ottobre -