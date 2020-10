Conte torna in video, Governo di nuovo in confusione sulla pandemia (Di lunedì 19 ottobre 2020) ... sulle tematiche " all-news ", ma anche e soprattutto Rai 1, con uno speciale del " Tg 1 ",, Rai 2, dentro il programma di Fabio Fazio ,, Canale 5, da Barbara D'Urso , e La7, da Massimo Giletti ,, ... Leggi su key4biz (Di lunedì 19 ottobre 2020) ... sulle tematiche " all-news ", ma anche e soprattutto Rai 1, con uno speciale del " Tg 1 ",, Rai 2, dentro il programma di Fabio Fazio ,, Canale 5, da Barbara D'Urso , e La7, da Massimo Giletti ,, ...

matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - ilriformista : Renzi prepara il rimpasto di governo, #Conte torna a ballare… @claudiafusani @matteorenzi - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Sky - Inter, ottime notizie per Conte: Bastoni torna in gruppo. Per il Borussia scalpita Sensi - - be_marconi : RT @tempoweb: Il doppio giallo dell'#orologio di #Conte. Cosa non torna, il sospetto sui social #lancette #dpcm - fcin1908it : Sky - Inter, ottime notizie per Conte: Bastoni torna in gruppo. Per il Borussia scalpita Sensi -… -