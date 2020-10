Conte | Nel 2021 una manovra espansiva in fase di recessione   

Leggi su agi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Il premier e il ministro Gualtieri illustrano il documento di Bilancio: niente contributi per le aziende che assumono under 35, assegno unico per le famiglie da metà anno con una spesa di 5-6 miliardi, 8 miliardi per la riforma fiscale, 5 miliardi per rifinanziare la cig. "Complessivamente il governo per ilmobilita circa 70 miliardi di risorse per la ripresa" ha detto il ministro dell'Economia.Il Governo, ha quindi spiegato- chiederà al Parlamento una delega per la riforma fiscale". "Non vogliamo aggiustamenti marginali, ma una organica riforma dell'intero sistema fiscale e tributario, ci lavoreremo da subito e ci affideremo per i prossimi mesi a una legge delega per rivedere il sistema della riscossione, ridefinire ilnzioso tributario, riformare il processo tributario e anche per quel che ...