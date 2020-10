Borse 19 ottobre, Piazza Affari apre in positivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Borse 19 ottobre. Piazza Affari apre in positivo. Il Pil della Cina ritorna a crescere. MILANO – Borse 19 ottobre. Si apre una settimana difficile per i mercati mondiali. I contagi sono in crescita in tutto il mondo e le misure restrittive rischiano di condizionare l’andamento dei listini. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, arrivano buone notizie dalla Cina. Il Pil ritorna a crescere. Nei primi sette mesi è stata registrata una crescita dello 0,7%. Dato che conferma un rimbalzo importante nel secondo trimestre (+7,5%), cifra che ha annullato il crollo di inizio anno (-6,8%). Chiusura contrastata in Asia. Tokyo e Hong Kong hanno registrato una crescita dell’1,11% e 0,57%. Shanghai ha lasciato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020)19in. Il Pil della Cina ritorna a crescere. MILANO –19. Siuna settimana difficile per i mercati mondiali. I contagi sono in crescita in tutto il mondo e le misure restrittive rischiano di condizionare l’andamento dei listini. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, arrivano buone notizie dalla Cina. Il Pil ritorna a crescere. Nei primi sette mesi è stata registrata una crescita dello 0,7%. Dato che conferma un rimbalzo importante nel secondo trimestre (+7,5%), cifra che ha annullato il crollo di inizio anno (-6,8%). Chiusura contrastata in Asia. Tokyo e Hong Kong hanno registrato una crescita dell’1,11% e 0,57%. Shanghai ha lasciato ...

patriziarutigl1 : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 19 ottobre. I listini europei partono in rialzo, rinfrancati da aperture sugli stimoli Usa e ripartenza c… - repubblica : Le Borse di oggi, 19 ottobre. I listini europei partono in rialzo, rinfrancati da aperture sugli stimoli Usa e ripa… - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #ApplyNow Sei interessato/a ad un percorso di ricerca nell'ambito del management sanitario? Entro il 30 ottobre potrai… - ScuolaSantAnna : #ApplyNow Sei interessato/a ad un percorso di ricerca nell'ambito del management sanitario? Entro il 30 ottobre pot… - NewsMondo1 : Borse 19 ottobre, Piazza Affari apre in positivo -