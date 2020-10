Vehicle-to-Grid - Il punto sullintegrazione tra le auto elettriche e la rete energetica

Leggi su quattroruote

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sebbene sia ancora in una fase sperimentale, si parla già molto di-to-, unimportante tecnologia che consente alle vetturedi immagazzinare e restituire energia. Un giorno, quando la domanda di corrente crescerà con la diffusione di massa della mobilità elettrica, saranno le stessea emissioni zero (o comunque alla spina, ibride plug-in comprese) a garantire stabilità al sistema. E a guadagnarci sarà anche lmobilista, che avrà un ritorno economico quando la propriadonerà energia. Domanda in crescita. Se lelettricità è oggi al 21% della quotaitaliana (contro il 17% del 1990), nel 2030 potrebbe arrivare al 24%: a prevederlo è lo scenario ...