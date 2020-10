Traffico Roma del 18-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto prudenza sul viadotto della Magliana a causa di un incidente rallentamenti tra Viale Isacco Newton e viale dell’Agricoltura in direzione Eur code su Viale Palmiro Togliatti perintenso presso piazzale Pino Pascali oggi aavrà luogo la manifestazione via libera che prevede la pedonalizzazione di alcune strade dove saranno istituiti percorsi ciclopedonali verranno quindi chiuse alMolte strade del centro del quartiere Prati via di Porta San Sebastiano e via Pian a partire dalle 10 fino alle 19 Devi a te ovviamente molte linee bus lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale chiusa la rampa di uscita per Corso di Francia per chi proviene dalla galleria Giovanni XXIII ovvero dallo stadio Olimpico per i dettagli di queste ...