Stavolta non è colpa del Capitano. Una mano Salvini sarebbe disposto a darla; se gli venisse chiesta, avrebbe molti modi per rendersi utile. Potrebbe spendersi con le Regioni che per tre quarti pendono a destra: mettere in riga certi governatori sarebbe un bel contributo all'unità d'azione. Potrebbe garantire che nel mezzo dell'emergenza Covid, quando c'è da prendere le decisioni, l'opposizione non si presti a strane manovre: scissioni e rimpasti, ricattucci e agguati parlamentari, cioè tutto il peggio che la politica riesce a sfornare.Perfino se stesse zitto, semplicemente evitando di alimentare il disfattismo, rinunciando a praticare lo sport del "tanto peggio tanto meglio", mettendosi la mascherina davanti alle telecamere e scaricando i negazionisti che aveva ...

borghi_claudio : Per me potete anche richiudere tutto, lo sapete però che stavolta di miliardi ce ne vogliono 200 e da spendere subi… - Agenzia_Ansa : Per il terzo giorno consecutivo #Venezia fa i conti con l'acqua alta: stavolta non sono entrate in funzione le para… - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni ma stavolta la rimonta non riesce ?? Il racconto del #DerbyMilano minuto per min… - Massimino_O : @CBugliano Avvete fatto la foto ai ciclisti!!! Lo dicevo io che l'autovelox era tarato su velocità troppo basse! ??… - Massimi49535428 : Stavolta me so rotto er cazzo non faccio prigionieri ???? -

Stavolta non è colpa del Capitano. Una mano Salvini sarebbe disposto a darla; se gli venisse chiesta, avrebbe molti modi per rendersi utile. Potrebbe spendersi con le Regioni che per tre quarti ...

Roma-Benevento, le scelte di Inzaghi: Sau centravanti con Iago e Caprari

Non finirà come nel 2018. O perlomeno non dovrebbe. Altra Roma ma, soprattutto, altro Benevento. Sul palcoscenico più prestigioso, nel tempio che ha ospitato finali di Mondiali ...

