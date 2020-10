Segnalazione festa privata con più di 6 persone | ma la realtà è diversa

Ultime Notizie dalla rete : Segnalazione festa

NewNotizie

Hanno svolto la festa di nozze nonostante le norme anti Covid, sono intervenuti i carabinieri e contestato la violazione del dpcm varato il 13 ottobre. In una villa per ricevimenti di ...Chiama i carabinieri per segnalare una festa non autorizzata, con assembramenti senza mascherina. Ma in realtà si trattava di un circolo autorizzato. E' accaduto venerdì a Vinovo, all'interno di un ...