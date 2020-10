Sampdoria, Augello gol e dedica speciale: “Per mio papà che non c’è più. Che emozione fare assist a Quagliarella…” (Di domenica 18 ottobre 2020) Netto il 3-0 con il quale la Sampdoria ha messo al tappeto la Lazio nell'anticipo del sabato per la quarta giornata di Serie A. Protagonista del match il terzino Tommaso Augello, autore di un gol e un assist. Una serata da ricordare per lui che ai microfoni dei canali ufficiali della società doriana ha voluto dedicare la prova e la rete a suo padre, scomparso due anni fa.Augello: "Gol per papà che mi guarda da lassù"caption id="attachment 1038657" align="alignnone" width="680" Augello (twitter Sampdoria)/caption"Una grande vittoria. Abbiamo giocato proprio bene. Un 3-0 bello", ha detto Augello. "Gol e assist? fare un assist a Quagliarella è qualcosa di incredibile. Non capita ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Netto il 3-0 con il quale laha messo al tappeto la Lazio nell'anticipo del sabato per la quarta giornata di Serie A. Protagonista del match il terzino Tommaso, autore di un gol e un. Una serata da ricordare per lui che ai microfoni dei canali ufficiali della società doriana ha volutore la prova e la rete a suo padre, scomparso due anni fa.: "Gol per papà che mi guarda da lassù"caption id="attachment 1038657" align="alignnone" width="680"(twitter)/caption"Una grande vittoria. Abbiamo giocato proprio bene. Un 3-0 bello", ha detto. "Gol euna Quagliarella è qualcosa di incredibile. Non capita ...

