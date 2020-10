Red Bull, Horner: "Ultime sei gare utili per risolvere i nostri problemi" (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - "Abbiamo Portimao, abbiamo Istanbul, abbiamo Imola: sono tutti circuiti che saranno piuttosto interessanti per noi e non vediamo l'ora di concludere la stagione con uno slancio positivo, avendo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - "Abbiamo Portimao, abbiamo Istanbul, abbiamo Imola: sono tutti circuiti che saranno piuttosto interessanti per noi e non vediamo l'ora di concludere la stagione con uno slancio positivo, avendo ...

SPress24 : Guerra politica in F1, la Red Bull chiede il congelamento dei motori - delitosangria : @wosbohemian jsjsjjs,dios si,lo vi re afilado,como listo para red bull (no se capaz flasheo) - SetteCamaraBR : @MVPirees App Red Bull TV (gratuito pra Android e iOS) - ABARTH_Blog_BL : RT @DBDeiman: Switcho sulla #ADACF4, ora live con Gara 1 dal Red Bull Ring! Peccato per la concomitanza con la #F4Italia, ma sicuramente so… - Pablolazarte91 : Nonono, necesito ver la red bull nacional yaaa -