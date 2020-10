(Di domenica 18 ottobre 2020) Prima che iniziasse il campionato, era giusto che la Juventus – reduce da 9 titoli – partisse con tutti i pronostici a favore per la vittoria dello. La griglia di partenza fatta da Snai era Juve, data a 1,95, poi Inter (2,60) e il duo composto dae Atalanta, palesemente più staccate a 15. L’avvio di stagione, tuttavia, ha cambiato tutto. Le difficoltà dei bianconeri sotto la nuova gestione di Pirlo e quelle dell’Inter, contestuali all’ottimo avvio die Milan, hcambiato le quotazioni. Resta favorita la Juventus, che è salita a 2,75 volte la posta. Segue sempre l’Inter a 3,50, poi, Atalanta e Milan a 6,50. L'articolo ilsta.

napolista : Napoli, crollano le quote scudetto: da 15 di inizio anno al 6,50 attuale L’abisso iniziale si riduce drasticamente… - CalcioNews24 : Serie A, colpaccio Milan, il Napoli vola e la Juve rallenta. Cedono Lazio e Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crollano

17/10/2020 - Oltre allo scatenato Napoli contro l'Atalanta, la serie A giocata al sabato registra altre tre gare per nulla banali. Il derby di Milano va ai rossoneri allenati da Pioli grazie ad un sup ...Dopo venti giorni senza calcio, passando per il crollo di Napoli e il rinvio del match contro il Torino, Maran e i suoi vogliono riportare il pallone al centro della scena, anche se le condizioni sono ...