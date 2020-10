Influencer ucraino muore per Coronavirus, aveva detto 'il virus non esiste' (Di domenica 18 ottobre 2020) Un Influencer ucraino con oltre un milione di follower, che aveva negato l esistenza del Covid-19 , morto proprio a causa del virus a 33 anni. Dmitriy Stuzhuk, esperto di fitness e promotore di una ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 18 ottobre 2020) Uncon oltre un milione di follower, chenegato lnza del Covid-19 , morto proprio a causa dela 33 anni. Dmitriy Stuzhuk, esperto di fitness e promotore di una ...

FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Muore di #coronavirus a 33 anni dopo aver ripetuto a migliaia di follower: «Il Covid non esiste, è una bufala, è come un… - GazzettaDelSud : Influencer ucraino muore per #Coronavirus, aveva detto 'il virus non esiste' - giusvo : Morto a 33 anni per #Covid l’influencer ucraino #negazionista: “Il #virus è una bufala” diceva Bisogna arrivare a… - bianca_caimi : RT @LaStampa: Morto a 33 anni per Covid l’influencer ucraino negazionista: “Il virus è una bufala” diceva - PatriziaOrlan11 : RT @LaStampa: Morto a 33 anni per Covid l’influencer ucraino negazionista: “Il virus è una bufala” diceva -