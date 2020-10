Governo-regioni, le richieste: più didattica a distanza e no a restrizioni su locali (Di domenica 18 ottobre 2020) È Giovanni Toti a rompere per primo la bolla di riserbo relativa all’incontro Governo-regioni preliminare al prossimo dpcm che dovrebbe contenere nuove misure restrittive per limitare il contagio da coronavirus. L’appuntamento sta andando avanti dalle prime ore della mattinata e prevede la presenza del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, con regioni, Anci e Upi, insieme ai ministri Gaetano Manfredi, Roberto Speranza, Lucia Azzolina, Paola De Micheli, e al capo della Protezione civile Angelo Borrelli con il commissario straordinario Domenico Arcuri. LEGGI ANCHE > Nuovo Dpcm, dall’ingresso a scuola alle 11 alle autocertificazioni possibili: le ipotesi Governo-regioni, i punti di discussione per il nuovo Dpcm Secondo il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) È Giovanni Toti a rompere per primo la bolla di riserbo relativa all’incontropreliminare al prossimo dpcm che dovrebbe contenere nuove misure restrittive per limitare il contagio da coronavirus. L’appuntamento sta andando avanti dalle prime ore della mattinata e prevede la presenza del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, con, Anci e Upi, insieme ai ministri Gaetano Manfredi, Roberto Speranza, Lucia Azzolina, Paola De Micheli, e al capo della Protezione civile Angelo Borrelli con il commissario straordinario Domenico Arcuri. LEGGI ANCHE > Nuovo Dpcm, dall’ingresso a scuola alle 11 alle autocertificazioni possibili: le ipotesi, i punti di discussione per il nuovo Dpcm Secondo il ...

