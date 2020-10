Giro d’Italia, a Geoghegan Hart la tappa. Almeida resta in rosa (Di domenica 18 ottobre 2020) Tao Geoghegan Hart vince la prima vera tappa di montagna del Giro d'Italia, tra la base aerea di Rivolto e Piancavallo, 185 km. Un incredibile e sempre più papabile per il trono di Milano Joao Almeida soffre ma perde solo 37" del capitale di 58" sul secondo in classifica, un Kelderman oggi secondo: il portoghese mantiere la maglia rosa. In crisi a 9 km dall'arrivo Vincenzo Nibali e proprio sul suo territorio di caccia preferito, la salita: il siciliano perde oltre un minuto e mezzo, e si avvicina ai 4 minuti di ritardo dalla testa della corsa."Non ci credo ancora, abbiamo avuto una corsa davvero dura fino ad oggi - ha detto al termine della tappa - Rohan Dennis e' stato spettacolare, siamo una grande squadra. Tutti sanno quanto e' stato difficile per me il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 ottobre 2020) Taovince la prima veradi montagna deld'Italia, tra la base aerea di Rivolto e Piancavallo, 185 km. Un incredibile e sempre più papabile per il trono di Milano Joaosoffre ma perde solo 37" del capitale di 58" sul secondo in classifica, un Kelderman oggi secondo: il portoghese mantiere la maglia. In crisi a 9 km dall'arrivo Vincenzo Nibali e proprio sul suo territorio di caccia preferito, la salita: il siciliano perde oltre un minuto e mezzo, e si avvicina ai 4 minuti di ritardo dalla testa della corsa."Non ci credo ancora, abbiamo avuto una corsa davvero dura fino ad oggi - ha detto al termine della- Rohan Dennis e' stato spettacolare, siamo una grande squadra. Tutti sanno quanto e' stato difficile per me il ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - ciclismoretweet : RT @eliaviviani: Giro d’Italia ???? ?? @bettiniphoto - rosaroccaforte : RT @arquer12: @Gianmar26145917 @GiuseppeConteIT Sarà a fare un giro con i banchi con le rotelle dell'Azzolina, o forse starà pianificando… -