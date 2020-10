Genoa, le ultime dal Signorini: difficoltà di formazione per Maran (Di domenica 18 ottobre 2020) Situazione più serena ma ancora complicata in casa Genoa: ecco le ultime notizie dopo la rifinitura di Maran Il Genoa lamenta ancora difficoltà di formazione per i tanti casi di Coronavirus presenti in squadra. Ecco il comunicato del club ligure. «A fronte degli elementi tornati a disposizione grazie alle news degli ultimi giorni, le difficoltà restano di casa guardando alla formazione designata a scendere in campo, oltre a chi subentrerà a gioco in corso. L’undici di partenza, più che sulle scelte dello staff tecnico nell’ampia rosa originaria, sarà determinato infatti dalle valutazioni sulle condizioni atletiche di ognuno, con l’obiettivo di trovare risposte su chi potrà affrontare gli sforzi di una partita ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Situazione più serena ma ancora complicata in casa: ecco lenotizie dopo la rifinitura diIllamenta ancora difficoltà diper i tanti casi di Coronavirus presenti in squadra. Ecco il comunicato del club ligure. «A fronte degli elementi tornati a disposizione grazie alle news degli ultimi giorni, le difficoltà restano di casa guardando alladesignata a scendere in campo, oltre a chi subentrerà a gioco in corso. L’undici di partenza, più che sulle scelte dello staff tecnico nell’ampia rosa originaria, sarà determinato infatti dalle valutazioni sulle condizioni atletiche di ognuno, con l’obiettivo di trovare risposte su chi potrà affrontare gli sforzi di una partita ...

