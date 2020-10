Fonseca, campionato è lungo ma abbiamo cominciato bene (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - "abbiamo fatto una bella partita oggi, abbiamo fiducia. Il campionato è lungo, stiamo iniziando, ma la squadra sta cominciando bene. Ora abbiamo molte partite in pochi giorni e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - "fatto una bella partita oggi,fiducia. Il, stiamo iniziando, ma la squadra sta cominciando. Oramolte partite in pochi giorni e ...

romanewseu : #Fonseca: “Il campionato è lungo ma abbiamo iniziato bene. L’obiettivo è tornare in Champions” #ASRoma #Romanewseu - PagineRomaniste : #Fonseca: '#Milan? Non so se Smalling sarà pronto per la partita, ma abbiamo altri difensori molto forti' #ASRoma - Fonsecalcio : RT @forzaroma: #Fonseca: 'Devo essere equilibrato, quando vinciamo non siamo i più forti e quando perdiamo non siamo i peggiori. Non so se… - forzaroma : #Fonseca: 'Devo essere equilibrato, quando vinciamo non siamo i più forti e quando perdiamo non siamo i peggiori. N… - PagineRomaniste : #Fonseca: 'Noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso e provare a tornare in #ChampionsLeague' #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca campionato Fonseca, campionato è lungo ma abbiamo cominciato bene Tiscali.it Fonseca "Vogliamo migliorare e andare in Champions"

Juventus e Inter hanno fatto grandi investimenti e sono le principali candidate a vincere il campionato ... Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la netta vittoria della sua Roma per ...

Fonseca: “Ibrahimovic? Ho fiducia nella mia difesa”

Doppietta di Dzeko e gol di Pedro, Veretout e Carles Perez nella manita di Fonseca a SuperPippo Inzaghi ... Pensavo che la Serie A fosse un campionato difensivo, ma questa giornata è la prova che il ...

Juventus e Inter hanno fatto grandi investimenti e sono le principali candidate a vincere il campionato ... Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la netta vittoria della sua Roma per ...Doppietta di Dzeko e gol di Pedro, Veretout e Carles Perez nella manita di Fonseca a SuperPippo Inzaghi ... Pensavo che la Serie A fosse un campionato difensivo, ma questa giornata è la prova che il ...