Covid-19, Viminale a Prefetti: 'Aumentare controlli su rispetto Dpcm' (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta 'Disporre l'intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure' dell'ultimo Dpcm del 13 ottobre. E' quanto prevede una circolare del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta 'Disporre l'intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigorosodelle misure' dell'ultimodel 13 ottobre. E' quanto prevede una circolare del ...

Adnkronos : Viminale: 'Attività motoria si può fare senza mascherina se isolati' - #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Viminale: 68mila controlli, 12 denunce e 353 sanzioni #covid - TgLa7 : ??#Covid Precisazione del @Viminale : per chi fa #jogging NON c'è obbligo #mascherina , per 'attività motoria' si in… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, Viminale a Prefetti: 'Aumentare controlli su rispetto Dpcm' #coronavirus - Kikka72236688 : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, Viminale a Prefetti: 'Aumentare controlli su rispetto Dpcm' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viminale Covid, Viminale: 68mila controlli, 12 denunce e 353 sanzioni TGCOM A Dorgali i primi incontri in vista delle amministrative 2021

DORGALI. Con largo anticipo sui tempi previsti, anche se timidamente si ricomincia a parlare di elezioni, che si terranno nel 2021. Sotto traccia iniziano i confronti anche all’interno dei gruppi ...

Covid-19, Viminale a Prefetti: "Aumentare controlli su rispetto Dpcm"

"Disporre l'intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure" dell'ultimo Dpcm del 13 ottobre. E' quanto prevede una circolare del Viminale ind ...

DORGALI. Con largo anticipo sui tempi previsti, anche se timidamente si ricomincia a parlare di elezioni, che si terranno nel 2021. Sotto traccia iniziano i confronti anche all’interno dei gruppi ..."Disporre l'intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure" dell'ultimo Dpcm del 13 ottobre. E' quanto prevede una circolare del Viminale ind ...