Coronavirus in Serie A, positivo un altro giocatore del Torino: è asintomatico e in isolamento (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo le positivita’ emerse ieri di un giocatore e di due componenti dello staff, un altro caso di Covid in casa Torino. “Dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione – fa sapere il club granata in una nota – e’ emersa la positivita’ al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, e’ gia’ stato messo in isolamento“. Il Torino, che nel pomeriggio affrontera’ il Cagliari, “continuera’ a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari. Cio’ consentira’ a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attivita’ di allenamento e di partita“, conclude la ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo le positivita’ emerse ieri di une di due componenti dello staff, uncaso di Covid in casa. “Dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione – fa sapere il club granata in una nota – e’ emersa la positivita’ al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente, e’ gia’ stato messo in“. Il, che nel pomeriggio affrontera’ il Cagliari, “continuera’ a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari. Cio’ consentira’ a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attivita’ di allenamento e di partita“, conclude la ...

SkySport : Roma, Calafiori positivo al coronavirus: squadra in isolamento - tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - buoncalcio : Serie A: nuovo caso di Coronavirus nel Torino. Spezia, positivo anche Maggiore - sportli26181512 : Torino, UFFICIALE: un calciatore positivo al Covid, è in isolamento. I negativi in campo alle 15: Nuovi casi di cor… -