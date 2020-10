Calenda | Mi candido a sindaco di Roma

Leggi su agi

(Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - "Midi". Lo annuncia Carloa "Che tempo che fa" su Rai 3. "Auspico con un consenso ampio - aggiunge - cercherò in tutti i modi possibili di mettere insieme una squadra molto larga". "Penso che chi ha la possibilità di riportaretra le grandi Capitale europee abbia il dovere di farlo. Sarà una grande avventura", spiega. Riguardo alle primariesottolinea che "non sono sempre state la panacea. Farle oggi è molto complicato, farle tra qualche mese vuol dire perder tempo a parlare tra di noi per molti mesi invece che aini. E poi alle primarie sono stati sconfitti Sassoli e Gentiloni, vinse Marino che poi il Pd rimosse".