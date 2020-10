Calciomercato Juventus, scambio da 40 milioni: ex Inter a gennaio? (Di domenica 18 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Dal passato all’Inter ad un futuro alla Juventus? Le vie del Calciomercato sono infinite e per questo nulla sarebbe da escludere a priori. Dopo il pareggio esterno contro il Crotone, le riflessioni per Andrea Pirlo e staff sembrano già aperte. Manca forse qualcosa per completare la rosa bianconera, che in diverse zone del campo ha dato prova di essere ancora un cantiere aperto alla ricerca di punti di riferimento. L’assist potrebbe dunque arrivare dal mercato di gennaio, con la Juve che potrebbe intavolare le nuove trattative per rinforzare la rosa del Maestro e puntellare alcuni reparti che al momento presentano ancora delle carenze. Tra questi, in cima alla lista delle priorità ci sarebbe quello del centrocampo, uno dei ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) NEWS– Dal passato all’ad un futuro alla? Le vie delsono infinite e per questo nulla sarebbe da escludere a priori. Dopo il pareggio esterno contro il Crotone, le riflessioni per Andrea Pirlo e staff sembrano già aperte. Manca forse qualcosa per completare la rosa bianconera, che in diverse zone del campo ha dato prova di essere ancora un cantiere aperto alla ricerca di punti di riferimento. L’assist potrebbe dunque arrivare dal mercato di, con la Juve che potrebbe intavolare le nuove trattative per rinforzare la rosa del Maestro e puntellare alcuni reparti che al momento presentano ancora delle carenze. Tra questi, in cima alla lista delle priorità ci sarebbe quello del centrocampo, uno dei ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - calciomercatoit : #Juventus, ora testa alla #ChampionsLeague: #Pirlo in ansia per #Dybala - epicuro12 : #juventus se questa è la nuova juve ridateci @allegri - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - GuruJuve : Gente che scrive a Pirlo di passare alla difesa a 4. Con quali terzini? Ma li avete visti bene gli ultimi anni di m… -