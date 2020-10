Calci al gattino e video in rete, denunciati due minori che però festeggiano: ora abbiamo più follower (Di domenica 18 ottobre 2020) Calci al gattino e video in rete, denunciati due minori che però festeggiano: ora abbiamo più follower. I responsabili hanno 15 e 17 anni I carabinieri hanno identificato e denunciato due minori di 15 e 17 anni, autori di un video circolato in rete, in cui si vedono i due teppisti prendere a Calci un … L'articolo Calci al gattino e video in rete, denunciati due minori che però festeggiano: ora abbiamo più follower proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020)alindueche però: orapiù. I responsabili hanno 15 e 17 anni I carabinieri hanno identificato e denunciato duedi 15 e 17 anni, autori di uncircolato in, in cui si vedono i due teppisti prendere aun … L'articoloalindueche però: orapiùproviene da www.meteoweek.com.

