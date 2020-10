Barbara D’Urso: l'augurio di morte costa a Yari Carrisi una condanna (Di domenica 18 ottobre 2020) Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power, è stato condannato dal tribunale per aver augurato a Barbara d'Urso di morire. L'augurio di morte a Barbara d'Urso è costato a Yari Carrisi: il figlio di Al Bano e Romina Power aveva scritto su Instagram 'la D'Urso deve morire' condividendo frasi simili di altri utenti del social. Il fattaccio risale allo scorso 21 aprile quando il secondogenito di Al Bano e Romina Power aveva stupito i suoi follower pubblicando sul suo profilo Instagram una scritta 'choc', come direbbe la diretta interessata. "La D'Urso deve morire" aveva scritto Yari Carrisi augurando la morte alla nota conduttrice di Canale 5. Il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020), secondogenito di Al Bano e Romina Power, è statoto dal tribunale per aver augurato ad'Urso di morire. L'did'Urso èto a: il figlio di Al Bano e Romina Power aveva scritto su Instagram 'la D'Urso deve morire' condividendo frasi simili di altri utenti del social. Il fattaccio risale allo scorso 21 aprile quando il secondogenito di Al Bano e Romina Power aveva stupito i suoi follower pubblicando sul suo profilo Instagram una scritta 'choc', come direbbe la diretta interessata. "La D'Urso deve morire" aveva scrittoaugurando laalla nota conduttrice di Canale 5. Il ...

