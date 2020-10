Alessandra Mussolini e le accuse di Fabio Canino in diretta, la replica continua (Di domenica 18 ottobre 2020) Fabio Canino ricorda una frase molto volgare di Alessandra Mussolini, è panico a Ballando con le Stelle, ma lei si giustifica. Alessandra Mussolini (Fonte foto: web)Fabio Canino non dimentica. L’attore e scrittore toscano, si è ritrovato nello stesso studio di Alessandra Mussolini, personaggio che non gli è mai andato molto a genio, soprattutto da quella volta che in tv, lei gli rivolse qualche brutta parola di troppo. La nipote di Sophia Loren, non fu molto elegante in quell’occasione, ed ammette di aver proferito quelle parole, ma vuole anche chiedere scusa. L’ex europarlamentare, è brava a sedare da subito la discussione, prima che ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020)ricorda una frase molto volgare di, è panico a Ballando con le Stelle, ma lei si giustifica.(Fonte foto: web)non dimentica. L’attore e scrittore toscano, si è ritrovato nello stesso studio di, personaggio che non gli è mai andato molto a genio, soprattutto da quella volta che in tv, lei gli rivolse qualche brutta parola di troppo. La nipote di Sophia Loren, non fu molto elegante in quell’occasione, ed ammette di aver proferito quelle parole, ma vuole anche chiedere scusa. L’ex europarlamentare, è brava a sedare da subito la discussione, prima che ...

