“Sono stata violentata”, Adua Del Vesco choc al Grande Fratello Vip: “Oggi voglio tornare Rosalinda” (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri sera la decima puntata del Grande Fratello Vip è stata contraddistinta da una confessione choc di Adua Del Vesco: è stata violentata quando aveva appena 12 anni. Il racconto ha letteralmente sconvolto la Casa e il suo racconto è proseguito tra le lacrime. “Sono stata violentata”, Adua Del Vesco choc al Grande Fratello Vip... L'articolo “Sono stata violentata”, Adua Del Vesco choc al Grande Fratello Vip: “Oggi voglio tornare Rosalinda” proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri sera la decima puntata delVip ècontraddistinta da una confessionediDel: èviolentata quando aveva appena 12 anni. Il racconto ha letteralmente sconvolto la Casa e il suo racconto è proseguito tra le lacrime. “Sonoviolentata”,DelalVip... L'articolo “Sonoviolentata”,DelalVip: “OggiRosalinda” proviene da Blog Tivvù - La ...

