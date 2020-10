Sampdoria-Lazio, Augello firma il 2-0: che gol (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Un assist e un gol. Niente male il primo tempo di Tommaso Augello, autentico protagonista di Sampdoria-Lazio, match della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Al Ferraris, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Augello ha beffato Strakosha con un esterno mancino che ha lasciato di stucco l’estremo difensore biancoceleste. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Un assist e un gol. Niente male il primo tempo di Tommaso, autentico protagonista di, match della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Al Ferraris, sugli sviluppi di un calcio d’angolo,ha beffato Strakosha con un esterno mancino che ha lasciato di stucco l’estremo difensore biancoceleste.

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Lazio 2-0, rete di Augello T. (SAM) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Sampdoria *2-0 Lazio *(Augello 41‘) #SSFootball - rfutbol : Comienza 2ª Parte Sampdoria - Lazio #Sampdoria #Lazio #SerieA - Jeff125sc : RT @BrSampdoria: Fim do primeiro tempo! Sampdoria 2x0 Lazio Gols de Quagliarella e Augello. . #ForzaSamp #VamoSamp - ItalianSerieA : First half is over. Sampdoria 2 - 0 Lazio Goals: 32' Fabio Quagliarella, 41' Tommaso Augello Ball Possession: 58%… -