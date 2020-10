Napoli-Atalanta 4-1, è show azzurro: doppio Lozano, segna anche Osimhen (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli torna in campo dopo tre settimane e chiede strada all'Atalanta capolista per continuare a cullare velleità di scudetto.LA PARTITA IN DIRETTA Pronti via e il... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 ottobre 2020) Iltorna in campo dopo tre settimane e chiede strada all'capolista per continuare a cullare velleità di scudetto.LA PARTITA IN DIRETTA Pronti via e il...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - Mediagol : #SerieA, #Napoli-#Atalanta 4-1: #Lozano protagonista di giornata, la Dea cade sotto i colpi della squadra di… - Fix_55 : RT @SkySport: Osimhen gol: l'abbraccio con Gattuso e il messaggio sulla maglia in Napoli-Atalanta. FOTO -