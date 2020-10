Manovra: fonti, ripartono cartelle ma stop atti esecutivi (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle esattoriali. E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delleesattoriali. E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra fonti Manovra: fonti, ripartono cartelle ma stop atti esecutivi - Economia Agenzia ANSA Manovra: fonti, ripartono cartelle ma stop atti esecutivi

E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto apprende l'ANSA, nel corso del vertice di governo a Palazzo Chigi sulla manovra. Dopo la sospensione delle cartelle legata all'emergenza Covid, Iv e ...

Governo valuta decreto su misure anti Covid da affiancare alla manovra

La manovra economica potrebbe essere affiancata da un decreto contenente le misure anti Covid: l'ipotesi del governo Conte.

E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto apprende l'ANSA, nel corso del vertice di governo a Palazzo Chigi sulla manovra. Dopo la sospensione delle cartelle legata all'emergenza Covid, Iv e ...La manovra economica potrebbe essere affiancata da un decreto contenente le misure anti Covid: l'ipotesi del governo Conte.