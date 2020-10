LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: tutti in pista per un posto in Q2! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Migno abbatte il primato di Vietti e sale al comando della graduatoria della FP3. 10.24 Celestino VIetti si porta al comando della FP3 e della combinata! 1.59.658 per l’alfiere di casa Sky. 10.22 Caduta di Toba nel primo settore del tracciato, non ci sono conseguenze per lui. 10.20 I piloti scendono in pista per un nuovo stint. 10.18 La classifica aggiornata dei tempi: 1 99 C. TATAY 2:00.055 2 40 D. BINDER +0.202 3 17 J. MCPHEE +0.229 4 5 J. MASIA +0.297 5 53 D. ÖNCÜ +0.425 6 2 G. RODRIGO +0.523 7 75 A. ARENAS +0.555 8 25 R. FERNANDEZ +0.578 9 7 D. FOGGIA +0.665 10 82 S. NEPA +0.706 10.17 Il migliore degli italiani, dopo metà della FP3, è Dennis Foggia (Leopard), nono al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Migno abbatte il primato di Vietti e sale al comando della graduatoria della FP3. 10.24 Celestino VIetti si porta al comando della FP3 e della combinata! 1.59.658 per l’alfiere di casa Sky. 10.22 Caduta di Toba nel primo settore del tracciato, non ci sono conseguenze per lui. 10.20 I piloti scendono inper un nuovo stint. 10.18 La classifica aggiornata dei tempi: 1 99 C. TATAY 2:00.055 2 40 D. BINDER +0.202 3 17 J. MCPHEE +0.229 4 5 J. MASIA +0.297 5 53 D. ÖNCÜ +0.425 6 2 G. RODRIGO +0.523 7 75 A. ARENAS +0.555 8 25 R. FERNANDEZ +0.578 9 7 D. FOGGIA +0.665 10 82 S. NEPA +0.706 10.17 Il migliore degli italiani, dopo metà della FP3, è Dennis Foggia (Leopard), nono al ...

