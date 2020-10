Inter-Milan torna a essere sfida scudetto

(Di sabato 17 ottobre 2020) Rossoneri al comando, nerazzurri favoritissimi con la Juve: dopo tanti anni San Siro si riscopre decisiva per il titolo. Il rientro di Ibra

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - Inter : ?? | MAGLIE ? I gol di @vecino, @Stefandevrij, Lautaro Martinez ?? Una maglia celebrativa che vi raccontiamo ??? Di… - sportli26181512 : Bolchi: 'Derby? Un'incognita sia per il Milan che per l'Inter': Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex al… - internewsit : Inter-Milan, derby di nuovo d'altissima classifica: chi vince lancia lo sprint - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

La Juventus di Pirlo. L’Inter di Conte. L’Atalanta di Gasperini. Il Napoli di Gattuso. Il Milan… di Ibrahimovic. Il vascello fantasma rossonero che naviga a fari spenti per i malmostosi mari del campi ...Ecco la lista completa:. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. (MilanNews24.com) Lo svedese torna tra i convocati per Inter-Milan, derby in programma sabato pomeriggio. Stefano Pioli ha ...