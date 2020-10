Incinta al nono mese e positiva al Covid: chiama il 112 e partorisce (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (CE) – Aveva programmato un parto cesareo in una clinica privata. Però nella struttura non poteva essere operata in quanto positiva al Covid-19: è stato così che la donna, 32 anni di Casal di Principe e quasi al nono mese di gravidanza, letteralmente in preda al panico, si è rivolta al 112. L’episodio, riportato dall’Ansa, risale a mercoledì scorso “L’operatore, compresa la gravità della situazione, si è subito attivato: ha avvisato i comandanti dei reparti della zona che hanno fatto un giro di telefonate a tutti gli ospedali Covid della Campania. Anche grazie alla collaborazione di una ostetrica è stato trovato un posto letto d’emergenza per la donna nel reparto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (CE) – Aveva programmato un parto cesareo in una clinica privata. Però nella struttura non poteva essere operata in quantoal-19: è stato così che la donna, 32 anni di Casal di Principe e quasi aldi gravidanza, letteralmente in preda al panico, si è rivolta al 112. L’episodio, riportato dall’Ansa, risale a mercoledì scorso “L’operatore, compresa la gravità della situazione, si è subito attivato: ha avvisato i comandanti dei reparti della zona che hanno fatto un giro di telefonate a tutti gli ospedalidella Campania. Anche grazie alla collaborazione di una ostetrica è stato trovato un posto letto d’emergenza per la donna nel reparto ...

