Il governo annuncia un nuovo Dpcm in arrivo entro lunedì | Conte | «Evitare lockdown»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’ultimo vertice a Palazzo Chigi si è concluso nel cuore della notte e la conclusione è che ilvarato appena qualche giorno fa non basta più. Alla luce dell’impennata dai contagi degli ultimi giorni (più di 7 mila il 14 ottobre, più di 8 mila il 15 ottobre fino a toccare gli oltre 10 mila nuovi contagi registrati ieri) Giuseppee ilhanno deciso di mettere in campo nuove misure e un. C’è però coscienza che occorre «il» perché «siamo stanchi», come lo stessoha affermato. LEGGI ANCHE >>> De Luca riapre gli asili e le scuole materne Ile ...