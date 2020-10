I pronto soccorso sono invasi da asintomatici

Leggi su agi

(Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Iitaliani "presi d'assalto da persone asintomatiche o paucisintomatiche che temono di avere il Covid e cercano una risposta che la medicina territoriale non gli sta dando". Lo ha dichiarato all'AGI Salvatore Manca, presidente di Simeu, Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza. Con l'impennata dei contagi, i tempi per effettuare un tampone sidilatati sempre di più e gli italiani siriversati nei. Da Nord a Sud, l'allarme è generale: "Ho effettuato un'indagine e ne è venuto fuori che non c'è Regione in cui non si stia verificando questo fenomeno", ha spiegato Manca. Il motivo è duplice: "Da una parte abbiamo i ritardi nell'effettuazione dei tamponi sul ...