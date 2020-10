Dpcm, Conte frena, mini-stretta. Bar, ipotesi di stop alle 21, parrucchieri salvi, smart working al 75% (Di domenica 18 ottobre 2020) La fretta del Pd di Dario Franceschini nel voler un rapido giro di vite si è scontrata ancora una volta con i tempi di Giuseppe Conte il quale, prima di mettere nero su bianco un altro Dpcm,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 ottobre 2020) La fretta del Pd di Dario Franceschini nel voler un rapido giro di vite si è scontrata ancora una volta con i tempi di Giuseppeil quale, prima di mettere nero su bianco un altro,...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - fanpage : Nuovo Dpcm, è previsto per domani l'annuncio di Giuseppe Conte - IlContiAndrea : Il nuovo #dpcm verrà presentato dal premier Giuseppe #Conte domenica 18 ottobre durante una #conferenzastampa. Lo h… - Massimoguerrera : @Adnkronos Maaa non si può mettere in #autolockdown anche il sig. #Pregliasco, così ci risparmia la versione filog… - d_dhelp : Pare che Rocco #Casalino stia già preparando la diretta Facebook di #Conte. Pronti per la nuova stagione? #dpcm -