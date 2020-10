Covid: presidente tedesco Steinmeier in quarantena (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo che una delle sue guardie del corpo è risultata positiva. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si è messo in quarantena dopo che una delle sue guardie del corpo è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato uno dei suoi portavoce. Steinmeier è stato in contatto con la persona “per diversi giorni” la scorsa settimana. Il presidente si è anche sottoposto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo che una delle sue guardie del corpo è risultata positiva. IlFrank-Waltersi è messo indopo che una delle sue guardie del corpo è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato uno dei suoi portavoce.è stato in contatto con la persona “per diversi giorni” la scorsa settimana. Ilsi è anche sottoposto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Valeria Mancinelli eletta presidente dell'Anci Marche. Piunti al congresso dei sindaci: 'Uniti nelle strategie anti-covid'

La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli è la nuova presidente della sezione marchigiana dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'elezione è avvenuta a Jesi, nel corso del congresso d ...

"Sugli eventi capiamo insieme dove fissare l'asticella" avrebbe detto Speranza nell'incontro e avrebbe parlato di "una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti". Altro punto su cui ...

