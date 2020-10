Busto Arsizio-Scandicci | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Unet E-Worke Savino Del Benesi sfideranno nel match valevole della sesta giornata diA1di volley: eccoe come vederlo intv etorna in campo dopo la sosta forzata per via di alcuni casi di positività in squadra che hanno fatto rinviare il match del turno precedente. Le Farfalle ospitano dunque, reduce dalla bella vittoria casalinga contro Casalmaggiore. L’appuntamento è per domenica 18 ottobrealle ore 17:00. La partita sarà visibile insu ...